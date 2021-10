Wie man der Natur mit Respekt begegnet

Alles, was rauf kommt, kommt wieder runter: Am Berg schmeckt die Jause bekanntlich am besten. Bananenschalen und Alu-Folie bleiben oft zurück, verrotten aber nur sehr langsam. Damit der Gipfel ohne bitteren Beigeschmack für Mensch und Tier erklommen wird, müssen Sackerl und Zigaretten-Stummel wieder ins Tal befördert werden. Brot kann man zum Beispiel in ein Bienenwachstuch einwickeln.