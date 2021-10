Wiens Polizei verweigert Impf-Razzien

Viele fragen sich, wie es kommt, dass gefälschte Covid-Tests in Umlauf sind. Ein Grund dafür ist, dass geimpfte Jugendliche mit ein bisschen Geschick bei ihren Ausweisen am Handy schummeln, damit sie das Alterslimit für so manches Clubbing umgehen können. Dazu muss auch der PCR-Test passen. Dieser wird am Handy mit ein paar Klicks „nachbearbeitet“. Nur mit einem entsprechenden Lesegerät würde der Betrug auffallen. Hohe Strafen drohen: Für Urkundenfälschung stehen bis zu einem Jahr Haft oder eine Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen.