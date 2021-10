Riesenrad am Nikolaiplatz in Villach gestartet

Das Riesenrad am Nikolaiplatz in Villach ist am Freitag um elf Uhr in Betrieb gegangen. Mehrere Besucher haben die Sehenswürdigkeit - die im Vorfeld für einige Kontroversen gesorgt hat - bereits ausprobiert. Die „Krone“ hat sich vor Ort umgeschaut und war bei der Jungfernfahrt mit an Bord.