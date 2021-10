Aufbau fürs Riesenrad in Villach hat begonnen

Das heftig diskutierte Riesenrad für die Villacher Innenstadt nimmt Formen an. Auf neun Tiefladern wurden am Montag die Einzelteile auf den Nikolaiplatz gebracht. Die Attraktion wurde direkt aus Krems überstellt, wo sie zuvor den Besuchern des Wachauer Volksfestes faszinierende Ausblicke geboten hatte. Das erste Mal soll sich das 50 Meter hohe Riesenrad am Freitag drehen.