Riesenrad vor Kirche: Weiter Widerstand in Villach

Pfarrvertreter haben sich deshalb in einem Brief an die Stadt Villach gewandt und darum ersucht, einen anderen Standort zu finden. Die Kritiker machen sich vor allem Sorgen um die Sozial-Aktion des Adventkranzwunderwaldes. Viele von ihnen befürchten außerdem, dass das Riesenrad die besinnlichen und ruhigen Adventveranstaltungen auf dem Platz und in der Kirche stören könnte.