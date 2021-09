Auch China kämpft gegen die Delta-Variante

Auch in China kämpft man derzeit mit der Delta-Variante des Coronavirus, vor allem in der südostchinesischen Provinz Fujian, wo die Ausbreitung enorm zunimmt. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, wurden in der Provinz 50 neue Infektionen entdeckt. Seit dem Ausbruch der Delta-Variante am vergangenen Freitag gab es damit 152 Infizierte. In zwei Großstädten der Provinz, Putian und Xiamen, war daraufhin ein Lockdown angeordnet worden.