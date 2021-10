„ÖVP-Affäre“: Hat doch einer ausgepackt?

Wenig Anreize, weil keine Rechtssicherheit besteht

Die Kronzeugen-Regelung bietet laut Kritikern wenig Anreize, weil keine Rechtssicherheit besteht (also keine Garantie, dass man trotz Kooperation Vorteile bezieht) und man proaktiv sowie idealerweise als Nichtbeschuldigter an die Ermittler herantreten müsste. Eine Reform ist in Arbeit, wie beide Regierungsparteien bestätigen.