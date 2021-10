WKStA-Leiterin: „Es gibt keinen Kronzeugen“

Erstmals hat sich die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nach der Inseratenaffäre öffentlich zu Wort gemeldet. Die Causa verschärft den Personalmangel in der Behörde - sie fordert daher zehn Planstellen mehr. Sie dementierte zudem, dass es einen Kronzeugen in der Angelegenheit gebe. Wenn es so wäre, würde sie das allerdings auch nicht zugeben. Dass ein Staatsanwalt bevorstehende Hausdurchsuchungen verraten haben könnte, sei für sie außerdem eine „völlig absurde Vorstellung“.