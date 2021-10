Doskozil kritisiert Bund bei Jubiläumsfestakt

Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum sind im Burgenland nicht zu übersehen. Der einzige Festakt mit Bundesbeteiligung fand nun in Wien statt: Im Palais Epstein lud der Pinkafelder Norbert Hofer als Dritter Nationalratspräsident zur Feierlichkeit ein. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kritisierte in einer Rede das mangelnde Interesse des Bundes am Jubiläum.