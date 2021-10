St. Veiter Bartlumzug heuer in abgespeckter Form

Der traditionelle Bartlumzug in St. Veit an der Glan soll voraussichtlich am Sonntag, 5. Dezember, über die Bühne gehen. An die 700 Teilnehmer in beinahe 50 Gruppen soll es zwar heuer nicht geben, die schaurig-schönen Perchten, Krampusse und Hexen werden aber in abgespeckter Form unterwegs sein.