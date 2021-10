WKStA: Darum wird gegen Kurz und ÖVP ermittelt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Mittwochnachmittag bestätigt, dass sie gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und neun weitere Beschuldigte sowie drei nicht namentlich genannte Verbände wegen Korruptionsverdacht ermittelt. Es geht um den Verdacht der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung. Konkret soll für ÖVP-genehme Berichterstattung Steuergeld an die Mediengruppe „Österreich“ geflossen sein. Im Zuge der Ermittlungen gab es - wie berichtet - Razzien in Kanzleramt und Finanzministerium. Laut Medienberichten soll es auch eine Durchsuchung in den Räumlichkeiten des „Österreich“-Verlagshauses gegeben haben.