Commerzialbank: Ein Jahr nach Pleiteskandal

Wilde Gerüchte machten erst vor Kurzem in Beamtenkreisen die Runde. Demnach soll bei K. daheim ein Geldversteck entdeckt worden sein. Eine Million Euro in bar, in Schuhschachteln verpackt, sollen eingemauert gewesen sein. „Der Verputz war noch feucht, das ist den Ermittlern aufgefallen“, hieß es.