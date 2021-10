Linzer Stadtregierung fix: Einigung über Ressorts

SPÖ entscheidet am Mittwoch

Die beiden neuen, noch offenen SPÖ-Stadträte werden in einer Sitzung am Mittwochabend gewählt. Am Donnerstag, den 4. November, findet die konstituierende Gemeinderatssitzung statt. Dabei werden die einzelnen Stadtsenatsmitglieder gewählt sowie die künftigen Mitglieder des Linzer Gemeinderates angelobt. In Folge konstituiert sich der Stadtsenat. Hierbei ordnet der Stadtsenat mit Mehrheitsbeschluss jedem Mitglied ein konkretes Ressort zu.