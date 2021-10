Betrunkene fuhr gegen Brückengeländer - Überschlag

Streife setzte Rettungskette in Gang

Eine zufällig vorbeikommende Streife bemerkte den Unfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang. „Die Verunfallte wurde folglich von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Wrack geborgen, vom alarmierten Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert“, so die Ermittler weiter.