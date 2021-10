Griss: Kurz wollte sich nicht von ÖVP emanzipieren

„Es geht auch um die Selbstachtung von uns Bürgern“

Fünf Jahre später ist Kurz schwer angeschlagen und als Kanzler „zur Seite getreten“, eine Rückkehr ist für Griss „völlig ausgeschlossen“. Das Strafrecht könne „nicht die äußerste Grenze sein“, es gehe auch „um die Selbstachtung von uns Bürgern, zu sagen, wir wollen nicht jemand in einer Spitzenposition haben, der mit solchen Mitteln an die Macht gekommen ist“. Vorhaben der Regierung Kern/Mitterlehner seien „torpediert worden, damit diese schlecht dastehen“. „Das ist nicht die Politik, die wir uns selber zumuten sollten“, so Griss, die teils rüde Sprache in den ÖVP-Chats sei dabei „völlig sekundär“.