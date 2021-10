Wiener sind „nicht auf Blackout vorbereitet“

Zweimal bekamen wir alleine in dieser Woche schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was im schlimmsten Falle drohen könnte – ein totales Blackout. Während im burgenländischen Rust Montagabend in großen Teilen der Stadt der Strom ausfiel, betraf es am Donnerstag in Wien lediglich einen überschaubaren Bereich rund um die berühmte Ringstraße.