iPhone-Preise seit Einführung um 81% gestiegen

iPhone-Preise in Vereinigten Arabischen Emiraten mehr als verdoppelt

Allerdings gibt es von Land zu Land starke Unterschiede, wie Self in seinem „iPhone Price Index“ vorrechnet: Im Vergleich zur lokalen Inflation stiegen die iPhone-Preise in den Vereinigten Arabischen Emiraten am schnellsten, nämlich um 110 Prozent. In Irland sanken die Preise dagegen real um 29 Prozent, da dort die lokale Inflationsrate schneller gestiegen sei als die iPhone-Preise.