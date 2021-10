Beamte ziehen mehrere Drogenlenker aus dem Verkehr

Am Wochenende waren die Zivilstreifen der Landesverkehrsabteilung Burgenland gleich zweimal erfolgreich: Einmal am Samstagnachmittag und gleich zweimal am Sonntag gingen den Exekutivbeamten Fahrer ins Netz, die deutliche Anzeichen von Drogenkonsum zeigten. Ihnen wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt.