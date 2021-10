„Der Weltraum, unendliche Weiten“

So wird seit Jahrzehnten jede Star Trek Folge eingeleitet. William Shatner, der als Captain Kirk die Serie jahrelang mittrug, hat erst diese Woche die ersten Schritte ins All gemacht. Für den Normalbürger sind solche Reisen kaum erschwinglich, kosten solche Flüge doch mehrere Hunderttausende Dollar. Bis diese Flüge auch für den Normalbürger leistbar sind, blicken wir vom Erdboden in das All, so wie unser Leserreporter Hans W., welcher uns diesen Schnappschuss von der steirischen Tonion zukommen ließ.