Luxusuhrenhersteller bauen auf Marchtrenker

Mehr als 30.000 Anlagen des von Andreas Penz geführten Unternehmens sind in 90 Ländern weltweit im Einsatz. Pro Jahr kommen weitere 3500 Maschinen dazu, die vorwiegend in Oberösterreich zusammengebaut werden. Im Bereich der Architektur setzen Elite-Unis weltweit zum Modellbau auf das Trotec-Know-how: darunter die ETH Zürich, Cambridge, das MIT in den USA und die Bauhaus-Universität in Weimar.