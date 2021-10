Warum das Christkind Liefersorgen hat

Große Textilfabriken in Asien erhalten zeitweise zu wenig Nachschub an Stoffen aus China, und wenn die Ware genäht ist, fehlen die Containerschiffe zum Transport nach Europa. Die sind ungefähr um das Vierfache teurer geworden. Müssen wir bald auch mehr für neue Stiefel & Co. zahlen?

Die Transportkosten sind tatsächlich drastisch gestiegen. Bei Bekleidung und Schuhen wirkt sich das auf den Preis des einzelnen Produktes zum Glück nicht so stark aus. Man bringt viel davon in einen Container, weil sie ja nicht so sperrig sind wie beispielsweise im Sportbereich die Fahrräder oder auch Möbel. Außerdem ist der Wettbewerb sehr intensiv. Ich rechne also nicht damit, dass die Preise direkt angehoben werden. Ich selbst führe ein Mode-Franchise-Geschäft, da liegt die Preisgestaltung in der Hand des Franchisegebers.