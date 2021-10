Wolfssichtung in Heiligengeist: totes Kalb

„Es waren nur mehr der Kopf, das Rückgrat und die Beine übrig. Das war kein schöner Anblick“, berichtet Landwirt Andreas Steiner, der in Heiligengeist seinen Hof mit Mutterkuhhaltung, Mutterschafhaltung und Norikern betreibt. „Meine Tiere sind nur über den Winter im Stall. Bis in den November hinein sind alle auf der Weide. Sechs Mutterkühe bekommen noch Kälber und auch bei den 30 Mutterschafen kommen noch Lämmer auf die Welt“, ist Steiner nun besorgt. Er halte seine Tiere immer so lange wie möglich im Freien, sonst wird es über den Winter mit dem Futter knapp. Auch die Kälber bleiben acht bis neun Monate bei den Müttern. Bei dem erst zwei Tage alten Kalb hatte das Raubtier leichte Beute.