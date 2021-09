Aufregung am Dobratsch: Der Wolf ist zurückgekehrt

„Uns sind zwei Risse bekannt“, bestätigt Wolfgang Oswald, Bezirksjägermeister in Villach. Die erste tote Gams wurde vergangene Woche am Dobratsch gefunden. Die Jäger schickten Proben an ein Labor. „Es konnte mittels DNA-Analyse bestätigt werden, dass ein Wolf das Tier getötet hat“, erklärt der Jäger. Am Dienstag wurde wieder eine tote Gams entdeckt. Die Weidmänner vermuten, dass es sich bei dem Täter wieder um Isegrim handelt.