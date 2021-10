Deutsche Impfquote kann „nur geschätzt werden“

RKI sieht Schuld nicht bei sich

Laut dem aktuellen digitalen Impfquotenmonitoring sind bisher 68,8 Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft, 65,6 Prozent vollständig. Wieler kritisiert in diesem Zusammenhang das schleppende Tempo bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens und sieht die Schuld nicht bei seinem Institut: „Es liegt an Ressourcen, an den vielen unterschiedlichen Abrechnungssystemen, den unterschiedlichen Interessen von Ärzten, Kassen und Kliniken, aber auch am Datenschutz.“