D: Tests für Ungeimpfte kosten bis zu 73,27 Euro

Kein Lohn mehr für Ungeimpfte in Quarantäne

Ungeimpfte Beschäftigte, die in Quarantäne müssen, bekommen ab 1. November deutschlandweit keinen Ausgleich mehr für entgangenen Lohn. Dies sei eine „Frage der Fairness“, so Spahn. Wer sich selbst schütze, könne zu Recht fragen, warum er für jemanden, der nicht geimpft ist und deshalb in Quarantäne müsse, mitzahlen solle. Mit der Entscheidung gegen eine Impfung sei die Verantwortung verbunden, „finanzielle Folgen zu tragen“.