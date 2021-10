Schneller zum Wunschbaby

Wieder zur Ruhe kommen

Wer viel Stress hat, spürt das auch körperlich. Bei Frauen bringt der Druck mitunter den Hormonhaushalt durcheinander - ein schlechter Ausgangspunkt bei Kinderwunsch. Entspannung kann man in Bewegung (am besten im Freien) finden oder auch bei Meditation, einem Bad etc. Trinken Sie öfter Tee, etwa Hebammen-Mischungen mit Himbeerblättern und Mönchspfeffer. Das bringt die Fruchtbarkeitshormone und somit den Zyklus in Balance.