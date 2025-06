Tochter kämpfte mit dem Tod, Eltern merkten nichts

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius empfiehlt sich der Sprung ins kühlende Wasser. Das dachte sich wohl auch eine ungarische Familie mit vier Kindern im Alter von zwei, sieben, neun und zwölf Jahren und besuchte das Walgaubad. Irgendwann im Laufe des Tages verabschiedete sich die siebenjährige Tochter – von den Eltern unbemerkt – und ging auf ein verlockendes Schwimmfloß in Form eines Flamingos zu, welches am Beckenrand lag. In weiterer Folge bestieg das Mädchen, das fatalerweise keine Schwimmhilfe anhatte, den Flamingo. Diese trieb daraufhin einige Meter ab, das Mädchen stürzte ins Wasser.