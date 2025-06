Toto Wolff: „… dann hast du ein echtes Problem!“

Die Formel 1 fährt 2026 in ein neues Zeitalter. Denn mit der Regel-Revolution zur kommenden Saison könnte die Hackordnung in der Motorsport-Königsklasse zumindest ein wenig durcheinandergewürfelt werden. „Wenn jemand beim Motor wirklich total in den Eimer greift, kann es schon sein, dass du ein echtes Problem hast“, so Mercedes-Boss Toto Wolff.