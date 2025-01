Tiertransporte: Welche Verbesserungen braucht es?

Immer wieder kommt es zu Berichten über Missstände bei Tiertransporten. Im Herbst 2024 trat bei uns in Österreich endlich eine neue Tiertransportverordnung in Kraft, die Minister Rauch durchsetzen konnte. Durch sie soll das Leid von Nutztieren während des Transports verringert werden. EU-weit sind die Regelungen leider nicht so streng wie hierzulande. Welche weiteren Verbesserungen fehlen Ihnen noch?