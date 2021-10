Nächste Kindergarten-Demo: „Jetzt gibt‘s Wirbel“

Zum zweiten Mal in dieser Woche sind in Wien Kindergartenbetreuer auf die Straße gegangen. Nachdem am Dienstag etwa 5000 Mitarbeiter von Privatkindergärten für fairere Bedingungen und mehr Personal demonstriert hatten, protestierten am Donnerstag jene der städtischen Kindergärten unter dem Motto: „Jetzt gibt’s Wirbel“.