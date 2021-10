Kindergärtnerinnen streiken: „Jetzt gibt’s Wirbel“

In vielen Einrichtungen nur Notbetrieb

Am Donnerstag zieht ein Teil vor das Bildungsministerium am Minoritenplatz. Dort wird es laut. Trommler, Trompeter, ein Dezibelmessgerät kommt mit, damit der Protest nicht überhört wird. Motto der Demo: „Jetzt gibt es Wirbel!“ Am Vormittag ist daher nur Notbetrieb in Horten und Kindergärten, auch in den städtischen. „Einige Eltern werden dadurch ein Betreuungsproblem haben“, sagt Gewerkschafter Eibensteiner, selbst Vater zweier Kinder.