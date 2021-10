Kindergarten-Demo: „Schluss mit den braven Tanten“

„Wir brauchen eine Verschnaufpause“

Dazu kommt, dass Mitarbeiterinnen in Wien in privaten Kindergärten deutlich weniger verdienen als in städtischen, knapp 400 Euro brutto beträgt der Unterschied laut dem Trägerverein Kinder in Wien (KIWI) beim Einstiegsgehalt. Und auch Corona war mehrfach Thema: „Wir brauchen eine Verschnaufpause“, hieß es etwa auf Plakaten. Die zusätzlichen Aufgaben wie ständiges Desinfizieren der Gruppenräume etc. seien eine zusätzliche Belastung für das ohnehin schon geforderte Personal.