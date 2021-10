Budget ist „Mogelpackung“ und „intransparent“

Kritik von Frauenorganisationen

Bereits im Vorfeld hatten Frauenorganisationen die Finanz- und Steuerpläne der Bundesregierung zerrissen. Die Mittel für Gleichstellung, feministische Arbeit und Gewaltschutz seien „viel zu gering“. Zudem verdiene die ökosoziale Steuerreform ihren Namen nicht. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) lobte indes die dritte Aufstockung in Folge. Nach der ersten Erhöhung des Frauenbudgets 2020 auf rund zwölf Millionen Euro wurde das Budget 2021 auf 14,65 Millionen Euro und jetzt für 2022 noch einmal um knappe vier Millionen auf 18,4 Millionen Euro angehoben, so Raab: „Wir haben es nun zum dritten Mal hintereinander geschafft, mehr Geld für die Frauen in Österreich zur Verfügung zu stellen.“ Ein Großteil des Geldes werde in den Gewaltschutz fließen.