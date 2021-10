LIVE: Blümel hält seine zweite Budgetrede

„Je schneller wir Pandemie verlassen, desto schneller kommen wir wieder in die Stabilität. Es liegt an jedem von uns, wie schnell sich die Wirtschaft erholt“, erklärte der Finanzminister und appellierte an alle noch nicht ausreichend geimpfte Menschen, ihren Schutz nachzuholen. Denn: „Die Impfung kann nicht nur das eigene oder andere Leben, sondern auch Arbeitsplätze in Österreich.“