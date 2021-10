Klein-Lkw verlor Anhänger - gegen Auto gekracht

Verletzt wurde niemand

Beim ungewöhnlichen Unfall wurden die zwei Autos sowie der Anhänger schwer beschädigt. Glück im Unglück: Personen kamen keine zu Schaden. „Aufgrund des Zwischenfalls war die Innbrücke und der Landecker Tunnel in beiden Fahrtrichtungen zirka 30 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. Dadurch kam es auf der A12 zu erheblichen Rückstauungen in beiden Fahrtrichtungen“, so die Polizei abschließend.