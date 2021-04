Corona-Infektion: Antikörper halten etwa ein Jahr

Antikörper schützen nicht immer vor erneuter Ansteckung

In Summe müsse man festhalten, dass „rund zwei Drittel aller SARS-CoV-2-Infizierten mit dem Niveau ihrer Antikörpertiter über ein Jahr doch deutlich abfallen“, so die Lungenspezialistin am Dienstag bei einem Online-Vortrag. Bei manchen stiegen die Titer aber auch stark an - entweder durch eine Impfung oder weil sich die Probanden ein weiteres Mal mit dem Virus infiziert hatten. Das sei „die schlechte Nachricht“, so Breyer. Die Höhe der Antikörper sage nämlich nichts darüber, „ob ich immun bin, ob ich SARS-CoV-2 übertragen kann oder ob ich vor einer Reinfektion geschützt bin“.