Antikörper-Arznei verringert Corona-Risiko um 77%

Das Medikament hatte in einer früheren Studie mit Probanden, die dem Erreger SARS-CoV-2 bereits ausgesetzt waren, weder vor Covid-19 schützen noch die Symptome behandeln können. Dem Unternehmen zufolge konnte in der neuen Studie mit knapp 5200 Teilnehmern aber das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, um 77 Prozent verringert werden. Schwere Verläufe gab es demnach in keinem Fall.