AstraZenca-Antikörper verhindern schweren Verlauf

Auch Molnupiravir macht Hoffnung

Auch der US-Pharmariese Merck & Co. hat kürzlich vielversprechende erste Zwischenergebnisse zu seinem Medikament Molnupiravir veröffentlicht und am Montag dafür in den USA eine Notzulassung beantragt. Es soll bei Erwachsenen mit einer leichten bis mittelschweren Covid-19-Erkrankung zum Einsatz kommen, denen schwere Symptome oder auch ein Krankenhausaufenthalt drohen.