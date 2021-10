Kanzler auf Kurz-Kurs | ÖVP stürzt ab

Kanzler auf Kurz-Kurs. Vor seiner Angelobung als Bundeskanzler werde er sich nicht zu Wort melden, hatte Alexander Schallenberg angekündigt. Und so wurde mit gewisser Spannung auf seinen Auftritt am Montag eine Stunde nach seiner Angelobung bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, gewartet. Zunächst enttäuschte das Format dieses Auftrittes: Schallenberg stellte sich keinen Fragen der Presse, sondern verlas lediglich ein Statement. Doch dieses hatte es durchaus in sich - wenn auch für viele nicht im erwarteten oder erhofften Sinne: Denn der neue Regierungschef stellte sich freiwillig und ganz offiziell in den Schatten seines Vorgängers und ÖVP-Parteichefs Sebastian Kurz, mit dem er „eng abgestimmt“ sei. Denn, so Schallenberg: „Alles andere wäre absurd“. Der neue Bundeskanzler also ganz auf Kurz-Kurs. Schallenberg ging sogar noch einen Schritt weiter, er verteidigte den dreifach Beschuldigten: „Ich halte die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch, und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass an ihnen nichts dran ist.“ Das kommentiert Doris Vettermann in der heutigen Ausgabe der „Krone“ kritisch, indem sie Sebastian Kurz recht gibt, der beteuert hat, er sei kein „Schattenkanzler“. Denn Kurz stehe gar nicht im Schatten, er habe nach wie vor die Zügel in der Hand und das Sagen. Angesichts des durch das Schallenberg-Statement noch zusätzlich erschütterten Vertrauens zwischen den Koalitionspartnern meint Vettermann: „Die Wetten auf Neuwahlen zu Beginn des kommenden Jahres nehmen zu. Nur: Es findet sich niemand, der dagegen wettet.“ Nein, solch Übermütige, die sich getrauen, darauf zu setzen, findet man wirklich nicht!