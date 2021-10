Fünf Fakten, wie man Krsko stoppen kann

Welche Erkenntnisse hat Österreich in der Problematik rund um die Alterung des Reaktors?

Krško wurde in den Siebzigerjahren gebaut, hat also schon einige Jahrzehnte am Buckel. Für die Nachrüstung der Sicherheitsstandards gibt es keine klaren Leitlinien. Und es gab auch immer wieder Vorfälle mit gefälschten oder in betrügerischer Absicht falsch hergestellten Produkten für die Nachrüstung von Atomkraftwerken. Das macht mir große Sorgen.