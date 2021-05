So gefährlich ist das Schrott-AKW Krško wirklich

Aber es sind nicht nur die Österreicher, die sich ernste Sorgen um Krško machen: Zusammen mit den slowenischen Partnern von „Friends of the Earth“ hat Global 2000 vergangenes Jahr überhaupt die grenzüberschreitende Prüfung der Anlage vor der Verlängerung erkämpft. „Zusammen auch mit unseren kroatischen und italienischen Partnern sammeln wir Unterschriften dafür, dass unsere Politiker aktiv werden - gegen die Verlängerung und für die sofortige Stilllegung“, so Uhrig.