Österreichische Schwammerln „strahlen“ noch immer

„Die Bodenproben vom Pyhrnpass waren mit 247 Becquerel pro Kilogramm zwar nicht dramatisch, was grundsätzlich erfreulich wäre, allerdings zeigen hier die Messungen des Umweltbundesamtes viel höhere Werte.“ Konkret: am Pyhrnpass aktuell 46.000 Becquerel/kg sowie in Freiland 47.000 Becquerel/kg.