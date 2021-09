Doskozil würde im Fall einer Anklage zurücktreten

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Mittwochabend erklärt, dass er im Fall einer Anklage in der Causa Commerzialbank zurückzutreten würde. Er geht aber nicht davon aus, dass es dazu kommt. Doskozil kündigte im „Burgenland heute - Sommergespräch“ außerdem eine große Lotterie an, um die Corona-Impfquote zu heben und sprach sich für eine europäische Quote für die Flüchtlingsaufnahme aus.