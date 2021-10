„Intelligenz schützt vor Dummheit nicht“

„Empathie ist ein überschätzter Begriff“

„Weil wir anscheinend dazu neigen, nach einfachen Lösungen für Probleme zu suchen. Und dabei Wahrheiten verdrängen. Umso mehr, wenn sich die Betreffenden mit Mitstreitern solidarisieren, sich also in einer ,Blase‘ befinden, in der es kein Hinterfragen mehr gibt.“ Negativ hinzu käme „die leider häufig gängige Ansicht, der Staat habe für seine Bürger in überbordendem Maße zu sorgen – und gleichzeitig sich selbst nicht dazu verpflichtet zu fühlen, für das Gesamtwohl der Gesellschaft Mitverantwortung zu tragen.“