„Macht nicht unfruchtbar“: Ärzte gegen Impf-Mythen

So betonte Elisabeth Schadensteiner, Gynäkologin in Linz, am Dienstag im Ö1-Radio, dass sie ihren Patientinnen sage, „dass diese Impfung nicht unfruchtbar macht, genauso wie ein Schnupfen und andere Infekte nicht unfruchtbar machen“. Sie nehme Bedenken zwar ernst, gleichzeitig sei aber wichtig, dass man ihr als Fachärztin vertraut und nicht dem Internet: „Die Patientinnen informieren sich auf Google und können natürlich nicht erkennen, welche Informationen einen wissenschaftlichen Hintergrund haben und welche bloß Behauptungen sind. Die Menge an Behauptungen ohne irgendeinen fundierten Hintergrund hat einfach zugenommen.“