„Corona-Pfarrbrief“ spaltet Gemeinde Preitenegg

Im August-Pfarrbrief lässt der Preitenegger Pfarrer Eugeniusz Subocz seiner Meinung zum Thema Corona freien Lauf. „12.000 Impftote“, „Im Herbst wird es so richtig los gehen“, „Ich zweifle Sinn und Zweck der Corona-Impfung an. Es gibt schließlich viele Meinungen zu dem Thema“ - nur einige der vielen Aussagen, die an die Schäfchen versendet wurden. Noch bevor der Pfarrbrief alle Haushalte erreicht hat, gab es beim heutigen Sonntagsgottesdienst kaum ein anderes Gesprächsthema unter den Gläubigen. Sowohl Gemeindepolitik als auch Diözesenleitung kritisieren die Veröffentlichung des Lavanttalers aufs Schärfste.