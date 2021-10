Walkner nach erstem Tag in Marokko Vierter

Nach der ersten von fünf Wertungsprüfungen der Marokko-Rallye mit Start und Ziel in Zagora liegt Matthias Walkner auf dem vierten Platz. Nach einem taktisch geprägten Prolog waren die Honda-Piloten für den Salzburger am Samstag außer Reichweite. In Front ist der Spanier Joan Barreda Bort vor seinen Teamkollegen Ricky Brabec aus den USA und dem Chilenen Pablo Quintanilla. Walkners Rückstand beträgt knapp sieben Minuten.