Rendi-Wagner: „ÖVP ist bereit, Kurz zu opfern“

„Glaube ich das? Nein!“

Die Frage sei nun, ob die Grünen weiter den türkisen Kurs unterstützen oder beim Misstrauensantrag am Dienstag gegen Kurz stimmen würden. „Wir hören aus der ÖVP, dass sie an Kurz festhalten. Glaube ich das? Nein!“, so Rendi-Wagner. Sie glaube, dass die ÖVP bereit sei, Kurz zu opfern und das sei aus ihrer Sicht das wahrscheinlichste Szenario. „Die Grünen können zwar jetzt Druck ausüben, was den Kanzlersessel betrifft, aber nicht, ob Kurz im Hintergrund weiter als Parteichef die Fäden zieht“.