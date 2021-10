Migranten bleiben aus: Litauen befürchtet Trick

Das plötzliche Ausbleiben von Migranten an der belarussischen Grenze bereitet Litauen Kopfzerbrechen. Man befürchtet einen Trick des Regimes in Weißrussland (Belarus), um die litauischen Behörden in Sicherheit zu wiegen. Nachdem die Anzahl der aufgegriffenen und großteils sofort abgewiesenen Flüchtlinge an der Grenze in den vergangenen Wochen stabil bei etwa 100 gelegen war, registrierten die Behörden von Donnerstag auf Freitag nur noch einen illegalen Grenzgänger.