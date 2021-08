Telegram-Gruppen locken Flüchtlinge nach Litauen

Organisiert wird die über Minsk laufende Migrationsbewegung im verschlüsselten Chat-Dienst Telegram. Dort gibt es spezifische Gruppen, in denen Migranten aus Syrien und dem Irak in die EU gelockt werden. Die Gruppen haben oft Tausende Mitglieder, Schlepperorganisationen bieten dort ihre Dienste an. Sie versprechen den Migranten, nach der Ankunft in Litauen hätten sie bessere Chancen, in andere EU-Länder wie Österreich, Deutschland oder Italien weiterzureisen.